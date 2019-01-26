TÜRKIYE

Sele kapılan genç öğretmen hayatını kaybetti

26 Ocak 2019 Cumartesi 08:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sele kapılan araçta bulunan öğretmen yaşamını yitirdi, nişanlısı kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları sürüyor

Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.

Kaynak: AA