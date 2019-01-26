Sele kapılan genç öğretmen hayatını kaybetti

Doğu Akdeniz'de sondaj açıklaması: Tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık yakında başlayacağız
ABD'de federal hükümet 3 haftalığına açılıyor
Brezilya'da baraj çöktü: 200 kişi kayıp
Türkiye "isim anlaşması"nı memnuniyetle karşıladı
"Sözler yerine getirilmezse güvenli bölgeyi biz oluştururuz"
Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Demokratik ahlak her şeyin başıdır
Maduro karşıtı koalisyonun gizli diplomasi yürüttüğü iddiası
- ÖZEL HABER
Anne şefkati patilere park oldu
Venezuela'da darbe girişimi
Hatay'da kazan dairesinde patlama
Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak
Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız
CHP ve İyi Parti'den 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği