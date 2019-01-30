Sarhoş yolcu nedeniyle Antalya uçağı Soçi’ye acil iniş yaptı

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığını bırakacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektörü temsilcilerini kabul etti
İngiliz parlamentosundan Brexit kararı
Borsada son 8 ayın en yüksek kapanışı
Nişasta Bazlı Şeker kotası düşürülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SMA ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik
Türkiye otomobil satışında 23 Avrupa ülkesini solladı
ABD yönetiminden çelişkili DEAŞ açıklamaları
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamdallah hükümetinin istifasını kabul etti
Venezuela'da Guaido'ya karşı ihtiyati tedbir talebi
PKK Irak'ta yüzlerce köyün yıkılmasına sebep oldu
BM Özel Raportörü Callamard Başsavcı Fidan ile görüştü
Fahrettin Altun'dan Kaşıkçı açıklaması: Adalet yerini bulmalı
Theresa May Brexit için AB ile yeniden müzakere istiyor
Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak