TÜRKIYE

Sakarya'da doğalgaz dağıtım hattında patlama

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:33

Sakarya'nın Arifiye ilçesinin dağlık bölgesinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'daki yangının, doğalgaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Nayir, yaptığı açıklamada olayın, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Vali Nayir, şu bilgileri verdi:

"Olayın doğal gaz Bözüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğal gaz hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."

Kaynak: AA