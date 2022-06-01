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Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna yönetimi Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmeye çalışıyor

Son Güncelleme: Kaynak: AA

Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna yönetimi Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmeye çalışıyor
[Fotoğraf: AA]
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna yönetimini, Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmek için provokatif adımlar atmakla suçlayarak, "Böyle bir risk kesinlikle var." dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna yönetimini Batı ülkelerini Rusya-Ukrayna çatışmasına çekmek için "provokatif adımlar atmakla" suçladı.

Lavrov, "Böyle bir risk kesinlikle var. Kiev yönetiminin Batılı hamilerinden istedikleri, anlayışla karşılama sınırlarının ötesinde. Batıyı askeri hareketliliğe çekmeyi amaçlayan bir provokasyon." dedi.

"Avrupa'da bu çatışmaya katılmayı arzu eden siyasetçiler var." ifadelerini kullanan Lavrov, "Ancak, ciddi ülkeler bu tür senaryoların risklerini anlıyor." şeklinde konuştu.

Etiketler: Rusya Ukrayna
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