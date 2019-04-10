TÜRKIYE

Polisler TRT stüdyolarında sahneye çıktı

10 Nisan 2019 Çarşamba 23:27

174 yaşına giren Türk Polis Teşkilatı bu özel haftayı bir dizi etkinlikle kutluyor. Emniyet teşkilatı, TRT’nin ev sahipliğini yaptığı “Merkez Dinlemede Özel Konseri”nde buluştu.

Emniyet teşkilatı, "Merkez Dinlemede Özel Konseri"nde bir araya geldi.

Arı Stüdyoları'nda düzenlenen konsere TRT ev sahipliği yaptı.

Polisler de sahne aldı

TRT Radyosu Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları eşliğinde doyasıya bir müzik ziyafeti yaşandı.

TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan konserde polisler de sahneye çıktı.

Çevik Sesler Korosu, birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Konserde TRT’nin, Emniyet Teşkilatı'na armağanı 174. yıl klibi ve özel marşı da gösterildi.

Emniyet Genel Müdürü'nden TRT'ye teşekkür

En alt rütbeden en üst rütbeye polisleri bir araya getiren konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Konser sonrasında Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, TRT’ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

"Her zaman TRT'nin kapılarını, kanallarını açan, kullandıran TRT Genel Müdürü ve çalışanlarına şahsım ve emniyet teşkilatı adına teşekkür ediyorum."

TRT Genel Müdür Yardımcısı Durdu'ya plaket verildi

Uzunkaya, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu’ya plaket takdim etti.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da TRT adına polis teşkilatına teşekkür etti.

"Sokaklarda, sınır boylarında hatta sınır ötesinde ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük çabalar içerisindesiniz. Allah ayağınızı taştan esirgesin, Rabbim sizleri korusun, melekler her daim koruyucunuz olsun."

Kaynak: TRT Haber