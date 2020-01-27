Pazar arabasıyla 20 yıldır sokak hayvanlarına yiyecek taşıyor

Aksaray'da 73 yaşındaki Metin Başpınar, yaklaşık 20 yıldır pazar arabasında taşıdığı yiyecekler ile kentin belirli noktalarındaki sokak hayvanlarını besliyor.

Mimarlık şirketi olan Başpınar, haftada 3 kez kasaba giderek sakatat, sosis ve tavuk kemiği alıyor.

Bunlardan yaptığı karışımla, kent merkezi ve çevresindeki 5 bölgeye giderek onlarca kedi ve köpeğin karnını doyuran Başpınar, kuşlara da bayat ekmek ve buğday veriyor.

Pazar arabasına yüklediği yiyecekleri haftanın belirli günlerinde 8 kilometre yürüyerek hayvanlara götüren Başpınar, her gittiği yerde yolunu gözleyen kedi ve köpekler tarafından karşılanıyor.

Başpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başıboş kedi ve köpekler ile güvercinlere 20 yıldır yardım elini uzattığını söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Başpınar, "Kent merkezinde 5 ayrı nokta belirledim. Oraların dışında şehrin tenha mahallelerinde de yerlerim var. O alanlara elimden geldiği kadar yiyecek bırakıyorum. Kasap arkadaşlarım sağ olsun, bana çok destek çıkıyor. Bu destekle işi yürütüyoruz. Anne ve babamın hayrına, ömrüm yettiği sürece yapacağım." diye konuştu.

Başpınar, beslediği hayvanların yolunu gözlediğini, kış günlerinin sokak hayvanlar için çok zor geçtiğini ifade etti.

Hayvanlar için daha çok şey yapılması gerektiğini vurgulayan Başpınar, şöyle konuştu:

"5 kasapla anlaşmam var. Bir de tavukçu arkadaşım var, sağ olsun o da destek sağlıyor. Kuru mama indirimde olduğu zaman çokça alıyorum. Bunların hepsini sokak hayvanlarına veriyorum. Beslediğim hayvan sayısı değişiyor. Kış aylarında çobanlar da köpeklerini bırakıyor, onlar da geliyor. Onlara da bakıyorum. Her seferinde bu pazar arabasıyla yaklaşık 25-30 kilogram bayat ekmek, kemik ve ciğer taşıyorum. Hayvanlara kuru mama veriyorum. Güvercinler için de iki haftada 50 kilogram buğday gidiyor."

"Önce kedilere, sonra köpeklere veriyorum"

Başpınar, otomobil kullanmadığını ve elindeki pazar arabasıyla yaklaşık 8 kilometre yol yürüdüğünü aktardı.

Hayvanları besledikçe huzur bulduğunu anlatan Başpınar, şunları kaydetti:

"Sabah kalkıp pencereyi açtığımda parkta gördüğüm aç hayvanları doyurmadan asla işe gitmem. Akşam da büromdan biraz erken çıkarak kasapları dolaşıyorum. Aldıklarımı sırasıyla dağıtıyorum. Önce kedilere, sonra köpeklere veriyorum. Bazılarına isim bile koydum, Çiçek, Alaca, Kerata ve Peynir gibi... Hayvanları sahiplendiriyoruz da. Bizden hayvan isteyen arkadaşlarımıza teslim ediyoruz.