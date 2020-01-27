Pazar arabasıyla 20 yıldır sokak hayvanlarına yiyecek taşıyor

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"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 41 bin lira verilecek"
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Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi
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Çin'de can kaybı 80'e yükseldi
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Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar drone ile görüntülendi
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ÖZEL HABER
Köy öğretmenleriyle el ele
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"Cezayir ile iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz"
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Deprem anı güvenlik kamerasında
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Tüm imkanlar seferber edildi, 6 çocuk hastaneye ulaştırıldı
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Terör örgütü Azez'de sivilleri hedef aldı: 7 ölü, 20 yaralı
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Sürsürü'de enkaz altındaki 2 kişi aranıyor
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Nijerya'da camiye çifte intihar saldırısı düzenlendi
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Çin Başbakanı Li Vuhan'da