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GÜNDEM

Milli Savunma Bakanı Akar yarın ABD'ye gidiyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.

Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

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