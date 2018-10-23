Lise öğrencilerinden "Türkiye haritası" koreografisi

Bilecik Bozüyük'te 500 lise öğrencisinin katılımıyla "Türkiye haritası" oluşturuldu.

Bilecik Bozüyük genelindeki 7 liseden 500 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Türkiye haritası koreografisi oluşturmak için bir araya gelen öğrencileri, Atletizm İl Temsilcisi ve Bozüyük Şeyh Edebali Anadolu Lisesi beden eğitimi ve spor öğretmeni Kemal Güleç ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerden oluşturulan 6 kişilik komisyon çalıştırdı.

Öğrenciler yaklaşık 2 dakikada, önceden belirlenen yerlerine geçerek, Türkiye haritası oluşturdu.

Tek tip giyinen öğrencilerin meydandaki dizilişle sergilediği koreografi beğeni topladı.

Öğrenciler, aynı gösteriyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, meşaleler eşliğinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA