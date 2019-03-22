KÜLTÜR SANAT

Kocaeli'deki 487 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı

22 Mart 2019 Cuma 16:07

Kocaeli'de 1532'de ibadete açılan tarihi Karabali Mehmet Bey Camii'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 yıldır yürütülen restorasyon tamamlandı.

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olarak kabul edilen Şeyh Edebali'nin soyundan Kara Balibey İbn-i Ahmet tarafından yaptırılan ve 1532'de ibadete açılan tarihi camide yaklaşık 2 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Cuma namazı öncesi caminin vaiz kürsüsünde konuşan İl Müftüsü Yusuf Doğan, ibadethanelerin toplumun birlik ve beraberliğinin sağlandığı yerler olduğunu söyledi.

Camilerin ibadet için gelenleri uhrevileştiren, Allah'la buluşturan yerler olduğunu vurgulayan Doğan, camilerin kürsüsüyle bir mektep, minberiyle de bir toplum ve devlet olduğunu anlattı.

Bali Bey İbn-i Ahmet'in mezarı da burada bulunmuş

Bugün yeniden ibadete açtıkları tarihi caminin aslına uygun olarak restore edildiğini söyleyen Doğan, cami hakkında şu bilgileri verdi:

"Burası Şeyh Edebali soyundan olduğu bildirilen Karabali Bey İbn-i Ahmet tarafından bir cami, bir kervansaray, bir hamam, bir mektep, bir çeşmeden oluşan külliye şeklinde yapılmış. 1532'de kurulmuş. Sadece bu camimizle yanındaki hamam günümüze ulaşmış. 1921 yılında Yunanlılar tarafından yıkılmış sonra 1927 yılında ilçe halkı tarafından tekrar inşa edilmiş. 1999'da yıkılan mimarisinin onarımı sırasında Bali Bey İbn-i Ahmet'in mezarı da burada bulunmuş."

Doğan'ın vaazının ardından yapılan dua ve cuma namazının kılınmasıyla tarih cami yeniden ibadete açılmış oldu.

Kaynak: AA