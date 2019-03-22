Kocaeli'deki 487 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Yargıtay, FETÖ'nün suikast timine verilen cezaları onadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar Golan Tepeleri’nin takipçisi olacağız
- ÖZEL HABER
Yerli ve milli 'BORA' Karadeniz'e ateşlendi
Güven masalarında çalışmak için 2 bin 500 kadın polis alınacak
BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti
Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Rekabet Kurulu'ndan 24 meyve sebze toptancısına soruşturma
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Türkiye’de ilk kez uygulanan petrol keşif yöntemi: Hidrolik çatlatma
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedefler imha edildi
FETÖ'den yargılanan Yılmazer için yakalama kararı
Muş'ta 11 milyon yıllık fosiller bulundu
Birçok ilin deprem tehlikesi değeri değişti
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Ankara'nın macera dolu parkı: Ankapark
Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak?
Terörle mücadelede yeni konsept: "Yaşam alanlı güvenlik kuleleri"