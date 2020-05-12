Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi belgesel oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez birincilik elde eden eski milli motosikletçinin hayatını konu alan belgesel çekildi.

Kenan Sofuoğlu'nun kariyerinde yaşadığı zorlukların ve şampiyonluklara uzanan yolculuğunun anlatıldığı "Köklere Dönüş" isimli belgesel, 19 Mayıs Salı günü Red Bull TV'den yayınlanacak.

Red Bull Media House'ın yapımcılığını üstlendiği 26 dakikalık belgesel, Sofuoğlu'nun "Hayatım" dediği yarış pistinde başlıyor. Kenan Sofuoğlu'nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya'nın önemli bir yer tuttuğu belgeselde, eski milli motosikletçinin annesi, eşi, ailesi, arkadaşları ve takım direktörlerinin anılarına yer verildi.