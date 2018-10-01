'Anayasa değişikliği uyum paketi' TBMM Başkanlığına sunuldu
Papa’dan ‘cinsel istismar’ açıklaması
Tarımda yapay zeka gelişmeleri
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşine hapis cezası
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da ekmek 1 liranın üzerinde satılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik saldırıyı atlatma yolunda ilerliyoruz
TBMM Başkanı Yıldırım: Milli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz
Yeni yasama yılında Meclis'in ilkleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk tezlerini yasaklayan parlamentolara saygı duymuyoruz
Aziz Kocaoğlu yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı
Endonezya'da toplu mezarlar hazırlanıyor
İhracatta Eylül ayında rekor kırıldı
"Yerli üretim" logolu etiketler raflarda
Çin vatandaşlarını "puanlıyor"
FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek