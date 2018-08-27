Kahramanmaraş'tan 38 ülkeye dondurma ihracatı

Keçi sütü ve salep bitkisinin usta ellerde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan "Maraş dondurması", birçok kıtaya ihraç ediliyor.

Dondurmanın Anadolu'daki tarihi yaklaşık 300 yıl öncesine uzanıyor. Dağların yamaçlarında ve vadilerinde biriken el değmemiş karla pekmez ve meyve özlerini karıştıran Anadolu insanı, yaz aylarında "karsambaç" adını verdiği bu tatla serinlemeye başladı.

Başlangıçta serinlemek için yapılan karsambaç, Kahramanmaraş'ta adım adım gelenekselleşerek dondurmaya dönüştü.

Şeker, keçi sütü ve salebin usta ellerde karıştırılmasıyla sakız gibi uzayan Maraş dondurması, kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, özlü, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre muhafaza etmesiyle diğer dondurmalardan farklılaşıyor.

Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşti

Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan dondurma, Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşerek adeta sembolü haline geldi. Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aromanın yanı sıra yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceriyle de öne çıkıyor.

Şehrin bu lezzetini dünyanın farklı ülkelerine ulaştırarak damakları tatlandıran Kahramanmaraşlı üreticiler, yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 20 bin kişiyi de istihdam ediyor. Türkiye ile özdeşleşen Maraş dondurması, şube ya da franchising yöntemiyle Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar 38 ülkeye ihraç ediliyor.

"Yurt içi ve dışında şubeleri var"

İş adamı Atilla Kanbur, anne, babası ve bütün dedelerinin dondurmacı olduğunu, Kahramanmaraş dondurmasına en büyük emeği geçen ailelerden biri olduklarını söyledi.

5. kuşak temsilcileri olarak dondurma yolculuğunu, damaklarda gelenek ve lezzetle sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Kanbur, Kahramanmaraş'ta sadece kendi fabrikalarının dondurma bölümünde binin üzerinde çalışan olduğunu belirtti.

"Dondurma sektörü yurt dışında oldukça rağbet görüyor"

4 kıtada şubelerinin bulunduğunu belirten Kanbur, sadece Türkiye'de 400'ün üzerinde kendi kurumlarına bağlı dondurma ağlarının olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bizim dışımızdaki arkadaşlarımızın da yurt içi ve yurt dışında şubeleri var. Hep birlikte 10 binin üzerinde Türkiye'de, yine yaklaşık 10 bin de yurt dışında istihdam sağlamış oluyoruz. Biz kurum olarak dört kıtada 26 ülkede ihracat yapar konuma geldik. Çünkü dondurma sektörü yurt dışında oldukça rağbet görüyor."

Kanbur, Kahramanmaraş dondurmasının diğerlerinden farkına dikkat çekerek, "En büyük özelliği doğal taze sütten yapılıyor olması. Bu kıvamı, bu elastikiyeti veren de saleptir. Salep ve taze keçi süt kullanıyor olmamız lezzeti artırıyor" dedi.

"Herkes yaptığı dondurmaya Kahramanmaraş dondurması diyemeyecek"

Yurt dışında fuarlara gittiklerinde insanların Maraş dondurmasının tadına baktığında ikincisi, üçüncüsünü aldığını vurgulayan Kanbur, şöyle konuştu:

"Yurt dışı fuarlarında Maraş dondurması çok büyük ilgi görüyor. Yapmış olduğumuz gösteriler de çok dikkati çekiyor. Tabii bu beğeninin en önemli özelliği de dondurmanın aromasıdır. Yurt dışına mevsimlik olarak giden arkadaşlarımız var. Hem bizim adımıza hem de diğer meslektaşlarımız adına gidiyorlar."

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'na dondurmanın tescil çalışmaları için de teşekkür eden Kanbur, "Kahramanmaraş dondurmasının coğrafi işaret altına alınması şehir adına önemli bir şey. Bu demektir ki her önüne gelen yaptığı dondurmaya Kahramanmaraş dondurması diyemeceyek" dedi.

Kaynak: AA