İstanbul seçimlerindeki itiraz süreci nasıl işledi?

06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:15 - Son Güncelleme 06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:31

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Peki itiraz süreci nasıl işledi? İşte detaylar…

31 Mart Pazar günü sandık başına giden Türkiye, belediye başkanlarının yanı sıra belediye il genel meclis üyeleriyle muhtarlarını belirledi.

İstanbul seçimleri için yapılan itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Peki İstanbul seçimlerindeki itiraz süreci nasıl işledi? Süreçte neler yaşandı?

1 NİSAN

“31 bin 186 sandığın, 31 bin 102’si sisteme tanımlandı”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Sadi Güven, bir itiraz sürecinin olduğunu, şu an itibarıyla sisteme taranan toplam 31 bin 186 sandığın, 31 bin 102’sinin sisteme tanımlandığını söyledi.

84 sandığın itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette olduğunu ifade eden Güven, sisteme yüklemenin devam ettiğini belirterek, “Sonuçlar şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette.” dedi.

2 NİSAN

AK Parti’den 39 ilçedeki sonuçlara itiraz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonucuna yönelik tespit ettikleri usulsüzlükler de dahil olmak üzere tüm itirazlarını 39 ilçe seçim kuruluna saat 15.00 itibarıyla teslim ettiklerini söyledi.

İtirazların esaslarına değinen Şenocak, "Maddi hataların düzeltilmesi. Üzülerek belirtmeliyim ki oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir." diye konuştu.

5 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca İlçe Seçim Kurulları, yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

3 NİSAN

7 ilçede yeniden oy sayımına durdurma kararı

İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvuran CHP, AK Parti'nin başvuru üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildiğini belirterek, hukuksuz olduğu iddiasıyla bu kararların kaldırılmasını ve incelemenin durdurulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine yeniden sayım yapılıp yapılmaması, sadece geçersiz oyların ya da sayım sırasında itiraza uğraması sebebiyle geçerli sayılan oyların sayılması hakkında, ilçe seçim kuruları tarafından karar verilip, bu karar itiraz edilmeksizin veya itiraz üzerine ilgili merci tarafından verilecek kararlarla ilçe seçim kurulu kararının kesinleşmesinden sonra yeniden sayım yapılması veya kısmi olarak sadece geçersiz oyların sayımının veya sayım sırasında itiraz üzerine geçerli sayılan oyların yeniden sayılması işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.

Kurul, itiraza uğrayan hususlarda ilçe seçim kurulları tarafından açıklandığı şekilde karar alınıp, iş bu karar kesinleştikten sonra sayım yapılabileceği, bunun dışında kesinleşmiş karar olmadan sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

4 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılmaya başlandı

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yeniden başladı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Beylikdüzü’nde AK Parti’nin taleplerine ret

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi seçimlerine ait tüm sandıklardaki oy pusulalarının sayılarak sonuç tutanaklarının düzeltilmesi, maddi hataların giderilmesi ve kendi partilerine ait olup geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması yönündeki taleplerini reddetti.

4 NİSAN

Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de geçersiz oyların sayımı tamamlandı.

5 NİSAN

Erdoğan: Seçim süreci bitmiştir

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yeniden sayımı ve itiraz süreciyle ilgili, "Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var." dedi.

Yıldırım: Aradaki fark 18 bin civarına düşmüş durumda

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti’nin itirazı üzerine, Kağıthane'de geçersiz oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: Aradaki fark 29 binlerden şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda.

7 NİSAN

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini İl Seçim Kurulu'na verdi.

8 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İtiraz mercileri biter, bittikten sonra çıkan netice de 'başımız gözümüz üstüne' deriz.” dedi.

9 NİSAN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK’ya gideceklerini açıkladı.

İmamoğlu: Beklentimiz bir an önce sürecin sonuçlanması

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Beklentimiz bir an önce sürecin sonuçlanması. Bu sürecin teminatı YSK'dır. Günün sonunda YSK'nın süreçle ilgili en doğru karar vereceğine inanıyoruz. Ancak her geçen süre, her geçen zaman dilimi gerçekten bizleri üzüyor. İstanbul'u, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı üzüyor. Bir an önce sürecin toparlanması, netlik kazanması adına da sağlıklı adımların en hızlı şekliyle atılması gerekiyor." dedi.

10 NİSAN

CHP’den 81 kentte eş zamanlı basın açıklaması

CHP il başkanları, 81 kentte eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li heyet, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu'na verilmesi talebinde bulundu.

13 NİSAN

AK Parti’nin itirazı üzerine, Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemleri devam etti.

15 NİSAN

Maltepe’de oy sayımı yeniden başladı

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı. Bu doğrultuda toplam oyların yaklaşık 5/6'sı (576 sandık) ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayıldı.

Yıldırım: Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: Yargısal süreç devam ediyor. Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır.

İmamoğlu: Seçim bitmiştir

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Birileri kaybetti diye seçimin yenilenmesini düşünmenin bile sürece zarar vereceğine inanıyorum. Zihnimin hücresinde dahi, beynimin bir köşesinde dahi bu ihtimali beslemiyorum. Seçim bitmiştir." ifadelerini kullandı.

16 NİSAN

AK Parti’den ‘mazbata’ başvurusu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İl Seçim Kuruluna vermiş olduğumuz dilekçedeki sonucu belirleyene kadar, buradaki tüm sonuçlar açıklanana kadar mazbatanın düzenlenmemesi konusunda itirazımızı gerçekleştirdik." dedi.

Olağanüstü itiraz dilekçesi YSK’ya sunuldu

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü itiraz dilekçesini sundu.

17 NİSAN

MHP’den YSK’ya başvuru

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurdu.

Birleştirme tutanakları YSK’ya gönderildi

Sayım işlemi sona eren Maltepe'de, hazırlanan birleştirme tutanakları, İl Seçim Kuruluna gönderildi.

İmamoğlu mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı.

23 NİSAN

YSK’dan KHK’lı seçmen kararı

AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmedi. Böylece, KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar verildi.

Seçmenlerin durumu araştırılacak

AK Parti, 41 bin 132 seçmen arasında 2 bin 308 kısıtlı, hayatta olmayan bin 229 kişi bulunduğunu, 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığını iddia etmişti.

AK Parti ayrıca İstanbul seçmen listesinde kayıtlı 5 bin 287 hükümlünün oy kullandığını, İstanbul'daki yerleşim yeri adresi "cezaevi" olan 236 seçmen ile İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiasını YSK'ye taşımıştı.

Ara kararlarda 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile iddiaya konu diğer seçmenlerin durumlarının araştırılması kararlaştırıldı.

24 NİSAN

MHP’nin olağanüstü itirazında ara karar

YSK, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili ara karar verdi. Kurul, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi. İddiaları araştırması için Maltepe 1 ve 2. İlçe Seçim Kurullarına beş gün süre verildi.

4 MAYIS

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlar seçimin yenilenmesini istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün bu yolsuzluklar karşısında ben bir genel başkan olarak halkımın iradesini, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Ve düşünebiliyor musunuz, 27-28 binden, 13 bine kadar bu sayımlarda oylar düşüyorsa, burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken, yani bunu kovalamayalım mı, bunu takip etmeyelim mi? Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli.” dedi.

6 MAYIS

İstanbul’da seçim yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

