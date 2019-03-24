Irak'ta feribot faciası sonrası Musul Valisi görevden alındı

Devlet Bahçeli: İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, FETÖ'ye müsamaha yoktur
Binali Yıldırım: Daha mutlu, huzurlu, güvenli bir İstanbul sözü veriyorum
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Seçimlere bir hafta kaldı
Tayland'da darbeden sonraki ilk genel seçim
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
İDO'dan sefer düzenlemeleri
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
MSB: Fırat Kalkanı hedefine ulaştı, 320 bin Suriyeli evine döndü
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
BDDK'dan bazı bankalara inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır
Devlet Bahçeli: Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutmaktır
İngiltere'de Brexit karşıtları sokakta
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez: Muhalefet ülkede suikastlar planladı