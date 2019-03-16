GÜNDEM

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

16 Mart 2019 Cumartesi 18:56

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/m8bX67pOuD — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber