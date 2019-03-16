"Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek"
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Toplu konutta yüzde 22 indirim kampanyası başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm dünyayı İslam düşmanlığına karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz
8 bin bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor
ABD basını Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına 'terör' diyemedi
Midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
Katiline son sözü "merhaba kardeşim" oldu
- ÖZEL HABER
ASELSAN'ın lazer savunma sistemi görücüye çıkıyor
Tüketici Danışma Hattı 2018'de 520 bin başvuruya cevap verdi
Sosyal konut projesine yoğun talep
Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu
Kamu görevlilerine saldırı planı yapan terörist yakalandı
Ada Yolcu Trenleri yeniden seferlerine başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların derdi doğrudan doğruya Türkiye'dir