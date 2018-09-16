Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ertuğrul Fırkateyni'nin faciayla biten yolculuğu
Florence Kasırgası'nda ölü sayısı 13'e yükseldi
Akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in "Suriye trafiği" sürüyor
Filipinler'de heyelan: 30 ölü
İlk ders zili yarın çalacak
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Libya’daki direnişin öncüsü Ömer Muhtar idam edileli 87 yıl oldu
"Devasa yurt" açılışa hazırlanıyor
Birinci sınıf öğrencilerine görme taraması yapılacak
Sıra dışı rekabetlerin yaşanacağı TEKNOFEST'e sayılı günler kaldı
Hurdaya ayrılan araç sayısı 25 kat arttı
Bakanlık hava kalitesinin artırılması için harekete geçti
“Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesinde ilk mısır hasadı yapıldı
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili 4 şüpheliye kovuşturma