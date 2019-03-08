TÜRKIYE

FETÖ'den aranan gazete editörü, sahte kimlikle yakalandı

08 Mart 2019 Cuma 10:08

Manisa Akhisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda KHK ile kapatılan yayın organlarında çalışan ve hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Ö, sahte kimlikle yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği ve İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emirleri bulunan Zafer Ö'nün Akhisar ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerin operasyonuyla yakalanan firari zanlının evinde yapılan aramada "Ali Sökel" adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zafer Ö, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Zaman ve Bugün gibi gazeteleri ile Aksiyon dergisinde muhabirlik, editörlük ve müdürlük yaptığı ifade edildi.

Kaynak: AA