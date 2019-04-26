Esenyurt'ta yolda ve 9 katlı bir binada çatlaklar oluştu

YSK 5 bin 315 kısıtlı seçmeni daha araştıracak
Gri listede aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Deyrizor’da yaşayan siviller YPG/PKK'lı teröristleri sopalarla kovaladı
Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'ye "Golan Tepeleri" tepkisi
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun tutuklandı
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Uzayda hakimiyet kurmak isteyen ülkeler arasında rekabet artıyor
Bursa'da sanayi sitesinde patlama
Türkiye'nin ilk hava füzeleri atışa hazırlanıyor
Küçükçekmece'de çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı
"Batı Müslümanlara yönelik nefreti ve aşırı sağı görmezden geliyor"
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Evini ve bahçesini renklendirmek isteyenler için bahçe bakımı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor
FETÖ üyesi Ali Sipahi 5 Nisan'dan beri Brezilya'da gözaltında
Maaşı geç yatan işçi istifa ederse tazminat alacak
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem