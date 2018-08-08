ABD, 16 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne daha vergi getiriyor
Maduro suikast girişiminden muhalefeti sorumlu tuttu
Ön mutabakat sağlanan ABD'ye Ankara'dan bir heyet gitti
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan '20 milyar dolarlık tweet'
Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor
Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü
Yeni sistemin ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
ABD'de yerel seçimlerde Müslüman aday sayısı artıyor
TRT World televizyon Oscar'ına aday
ABD: Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdüreceğiz
AB'nin ABD'ye karşı "Engelleme Mevzuatı" yürürlüğe girdi
Alman devinden Türkiye'ye milyarlık yatırım
Emeklilere Bayram ikramiyesi
Bedelli askerlik için 2 günde 200 bin kişi başvurdu