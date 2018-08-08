Erzurum Karayazı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum Karayazı'da yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Karayazı'da sürdürülen terör operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin hafif yaralandı. Çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyon sonrasında yapılan arazi aramasında bir 1 susturuculu tabanca, 2 tabanca şarjörü, 2 termal kamera, 2 piknik tüpü, 1 silah gövdesi, 2 uyku tulumu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 8 fünye ve 100 metre kablo, 2 şemsiye, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA