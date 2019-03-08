Dünyanın en pahalı aracı 16.5 milyon euro’ya satıldı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı
Liselerde uluslararası geçerliliğe sahip "sertifika" programları başlıyor
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Kanseri müzikle yenen kadınların öyküsü
Regaip Kandili idrak edildi
Washington Post'tan Senatoya Cemal Kaşıkçı çağrısı
Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi
Bakan Albayrak: Çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı
Esenyurt'ta iş yerinde patlama
Sivas'ta kırmızı civa ele geçirildi
Kuzey Kore devlet televizyonundan zirve belgeseli
Suriye sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Pakistan hava sahası tamamen açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu
YHT önümüzdeki hafta Halkalı'ya kadar hizmet verecek
Eminönü'nde otomobil denize uçtu