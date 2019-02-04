7 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı
Enflasyon rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD
İlk ders zili bugün çaldı
İnternet "dijital eğitimciler"le daha güvenli olacak
Theresa May: İngiltere ve Kuzey İrlanda için Brüksel'de savaşacağım
İran'da Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki yangında 3 bilim insanı öldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok
8 millet bahçesi bu ay ihale edilecek
Burun estetiği ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetti
Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı tespit edildi
Bakan Kurum: Salda Gölü'nün imara açılacağı iddiası doğru değil
TBMM Başkanı Yıldırım: Birkaç ay içerisinde ekonomiyle ilgili bulutlar dağılacak