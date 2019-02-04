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GÜNDEM

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:58

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Etiketler: ankara fetö deniz kuvvetleri komutanlığı