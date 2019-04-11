Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarihi gerçekleri yok sayan bir karar

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Meşru itiraz hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz
Türkiye'nin gururu ATAK'ın burun topu da yerli olacak
Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil siber saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz
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Fahrettin Altun'dan İtalya Parlamentosu'na kınama
Akıllı seralar hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürecek
Siyasi partilerden 25 ilde YSK'ya itiraz
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