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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tarihi gerçekleri yok sayan bir karar

11 Nisan 2019 Perşembe 00:04

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararıyla ilgili "Tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'da hükümetin, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak resmen tanıması talebiyle parlamentoya sunduğu önergeye tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, Twitter'da yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz."

İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 10 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber