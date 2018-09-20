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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmen milletvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekillerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA