Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'nın FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman basınına yazdı. Erdoğan, "Almanya'nın FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmesini istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyareti öncesi Alman Frankfurter Allgemeine Gazetesi'ne bir makale yazdı, gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde özellikle FETÖ terör örgütüne değindi. Erdoğan, Almanya'nın, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadelesinde Türkiye'ye destek olması gerektiğini belirtti, Almanya'nın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin sorumsuz politikalarının dünyayı düşüncesiz bir ticaret savaşına ittiğini söyledi. Türkiye ve Almanya'nın ticaret savaşlarının yıkıcı etkisine karşı birleşmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber