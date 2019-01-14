DÜNYA

Belçika plastik poşet kullanımını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:14

Belçika'da Valon bölgesi ve başkent Brüksel'in ardından, bu kez de Flaman bölgesinde poşet kullanımının tamamen kaldırılması için süreç başladı.

Pek çok ülke çevre bilincini politikalarına da yansıtıyor. Plastik poşetleri yasaklayan ülkelere her geçen gün yenileri ekleniyor. Belçika da ülke genelinde plastik poşet yasağı getirmek için kolları sıvadı.

Plastik poşetler Belçika'da kısmen yasak. Yasak, Fransızca konuşulan Valon bölgesinde 1 Aralık 2017'de, başkent Brüksel'de ise 1 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Satın almak isteyenlere ise, doğada çözünebilen poşetler sunuluyor. Uygulama, ülkenin diğer kentlerine de yayılıyor.

Sıra Flaman bölgesinde. Burada da plastik poşet kullanımı 2019 içinde tamamen kaldırılacak

Kortrijk kentindeki pazarcılar müşterilerine plastik poşet vermeyecek. Gent Belediyesi halka yeniden kullanılabilir bez çantaların yanı sıra file dağıtacak

Kullanımı yasaklansa da restoranlar ve marketlerin manav reyonları, müşterilerine plastik poşet vermeye devam ediyor.

Yasak, pazar yerlerinin yanı sıra, eczane ve marketleri de kapsıyor.

Kaynak: TRT Haber