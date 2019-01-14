Belçika plastik poşet kullanımını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor

İngiltere'de kritik oylama için geri sayım başladı
Suriyeli mülteciler YPG terörü nedeniyle eve dönmek istemiyor
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Torna ustası İsmail Hız 59 yıldır ahşaba şekil veriyor
ABD’li heyet Patriotlar için Türkiye’ye geliyor
ABD’de federal hükümetin kapanması rekora gidiyor
Özel ifade odalarında 5 bin mağdurla görüşüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat felç olduysa ortak değerlerin yaşatılması zordur
15 Temmuz ihanetinin 'ses kayıtları' tescillendi
İlklerin camileri
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Kalemkar Berç Melikyan, 43 yıldır emek verdiği sanatın son temsilcilerinden
Eski Rus ajan Sergey Skripal'in evi boşaltıldı
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El Bab Hastanesi günde 850 Suriyeliye hizmet veriyor
Birleşmiş Milletler Yemen için "kaygılanmaya" devam ediyor
Hamaney: ABD'deki bazı yetkililer birinci sınıf geri zekalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kampanyalarımızda asla naylon poşet kullanmayacağız
Bakan Albayrak: KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız