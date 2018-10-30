Bangladeş ve Myanmar Rohingyalı Müslümanlar konusunda anlaştı

Bangladeş ve Myanmar hükümetlerinin Rohingyalı Müslümanların ilk grubunun ülkelerine dönmesi konusunda anlaştığı duyuruldu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahidul Haque, Myanmarlı mevkidaşı Myint Thu ile yaptığı görüşmelerin ardından, iki tarafın Rohingyalı Müslümanların ilk grubunun ülkelerine dönmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Thu, gelecek aydan itibaren sürece başlayacaklarını söyledi.

Haque ise “İlk grup için kasım ortalarında çalışma yapmayı düşünüyoruz” dedi.

İki ülke temsilcileri mülteci kamplarını ziyaret edecek

İki ülkenin temsilcilerinin bulunduğu ortak çalışma grubu Çarşamba günü Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki mülteci kamplarını ziyaret edecek.

Bangladeş’teki kamplarda ise 1 milyondan fazla mültecinin yaşadığı biliniyor.

Kaynak: İHA, Reuters