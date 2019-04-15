Bakan Akar: Ültimatomlar müttefiklik ruhuna aykırı
Binali Yıldırım: Oylar sandıkta iç edilmiştir
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları
Maltepe'de sandıklar yeniden sayılmayacak
Türk Yıldızları 2019'da 22 gösteri yapacak
40 ülkeden 800 çocuk TRT'nin düzenlediği şenlikte buluştu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'den dev uyuşturucu operasyonu
HTŞ’nin YPG/PKK’ya gönderdiği silahlar İdlib'de ele geçirildi
Avrupa'nın en işlek iç hat uçuşlarında Türkiye'den 4 rota ilk 10'da
Denizlerde av sezonu sona erdi
Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor
Trump Boeing'den ümidi kesti: Yeni bir marka ile piyasaya sürün
Fransa'nın sattığı silahların Yemen'de kullanıldığı iddia edildi