Ankara’da suya yüzde 17 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla su fiyatlarına 17 Eylül’den itibaren yüzde 17 indirim yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, geçtiğimiz günlerde suda indirimi yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili ASKİ'nin teklifi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Meclis, su fiyatlarında yapılacak indirimi oy birliği ile kabul etti. Yüzde 17 indirim, 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Kaynak: TRT Haber