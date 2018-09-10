İdlib’de bir haftada 30 binden fazla kişi yerinden edildi
Bakan Akar: Ateşkes sürecinin mutlaka devam ettirilmesini istiyoruz
ABD'den Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini kapatma kararı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermek
BM Güvenlik Konseyinde ilk kez yolsuzluk oturumu
İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti
ABD Başkanı Trump: Gerçek kitabı ben yazacağım
İstanbul'da 17 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz
Merasim sokak terör saldırısı davasında karar
Pendik'teki rehine krizi çözüldü
Trump'ın ek vergi uygulamalarına rağmen Çin ekonomisi büyüdü
Fransa'da havalimanı pistinde film gibi kovalamaca
Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları açıklaması
ABD'nin barış çabalarını uyuttuğu gidişat Tahran'da noktalandı
Öğrencilere dağıtılacak 141 milyon ders kitabı hazır
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı davasında karar