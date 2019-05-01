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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Dörtlü Finalde

01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:52 - Son Güncelleme 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi ve seride durumu 3-2'ye getirerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Lacivert-beyazlı ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'de bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final, İspanya'da

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final'de Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile de Fenerbahçe Beko finale çıkmak için mücadele edecek.

THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum.



Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın! — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko takımlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında şunları kaydetti;

"THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum. Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın!"

TBF Üst Yöneticisi Onan: Bizim için gurur verici bir durum

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'in de THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

İki Türk takımının Dörtlü Final'e kalmasının büyük bir başarı olduğuna değinen Onan, "Bizim için gurur verici bir durum. Türk basketbol tarihinde ilk kez iki takımımız Dörtlü Final'de mücadele edecek. Türk basketbolunun geldiği nokta ve takımlarımızın durumu açısından çok önemli bir başarı. İspanya'da çok güzel olacak. Türk basketbolu açısından bir takımımız final oynamayı garantiledi. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA