Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesine soruşturma

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş dün, Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla gitti. Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Başsavcılık, CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini alacak.