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Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesine soruşturma

| Kaynak: DHA

Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesine soruşturma
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş dün, Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla gitti. Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Başsavcılık, CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini alacak.

Etiketler: soruşturma son dakika Fahrettin Altun
Son Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:03
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