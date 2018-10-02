Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz
Yerli üretim logosu kullanma zorunluluğu yarın başlıyor
Tarımda yapay zeka gelişmeleri
Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor
Florida Üniversitesinden kiloyla Mars toprağı satışı
YPG/PKK'ya eylülde "üst düzey" darbe
TRT Genel Müdürü Eren: TRT World Forum dünyanın en prestijli tartışma platformlarından biri olacak
İçişleri Bakanı Soylu: ABD terör örgütlerine psikolojik harp eğitimi veriyor
İngiltere: Anlaşmasız çıkmak, AB'de kalmaktan daha iyi
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
Trafiğe 8 ayda 551 bin 713 araç eklendi
Yurt dışına 2,5 milyar lira gönderen 248 kişi gözaltında
Selahaddin Eyyubi, Kudüs'te 88 yıl süren Haçlı egemenliğine son verdi
Demir-çelik ürünlerine geçici koruma önlemi
İki F-35 uçağı Mart 2019'da teslim edilecek
Borçlarını yeniden yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzatıldı