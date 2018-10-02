AK Parti'den ittifak açıklaması: Yol haritası karşılıklı istişare ile belirlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde ittifak ile ilgili "Yol haritası karşılıklı akıl yürütme ve istişare ile belirlenecek." dedi.

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP arasındaki ittifak çalışmaları sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, liderlerin görüşme takviminin ise henüz netleşmediğini söyledi.

Özhaseki, "İttifak olur mu olmaz mı olursa nasıl olur? Bir arada nasıl seçimlere girilir bu konuda yasal düzenleme yok, akıl yürütme, istişare ile yol bulunmaya çalışılır. Ancak cumhur ittifakının kurulduğu bir önceki seçimlerdeki gibi yasal düzenleme burada yok. Karşılıklı istişare akıl yürütmelerdir." dedi.

Kaynak: TRT Haber