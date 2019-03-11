TÜRKIYE

Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

11 Mart 2019 Pazartesi 20:48

Adana Karataş sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.

Adana'danın Karataş ilçesinde bulunan Aydınlar sahiline balık tutmak için giden 5 kişi, konaklamak için çadır kurdu. Ancak gruptan uzun süre haber alınamadı.

Bunun üzerine gruptaki kişilerin yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, grubu çadır içinde ölü olarak buldu.

Yapılan ilk incelemede, gruptakilerin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: TRT Haber