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ABD Başkanı Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Son Güncelleme: Kaynak: AA

ABD Başkanı Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Biden, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini tekrarladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırgan" tavırları konusunda ABD ve Avrupalı müttefiklerinin endişelerini dile getirdi.

 

 

Rusya'nın askeri müdahalesini ilerletmesi durumunda ABD ve Avrupalı ortaklarının Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımlar ve diğer önlemler getireceğini kaydeden Biden, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz desteğini" yineledi.

"Sorunların çözümü için en iyi yol diplomasi"

Görüşmede Biden, ABD ve ortaklarının "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar ya da istişare olmaz" ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Biden ve Zelenskiy, Rusya'ya gerginliği azaltma çağrısı yaptı ve sorunların çözümü için en iyi yolun diplomasi olduğunu ifade etti.

Biden, ABD'nin Minsk Anlaşmalarının uygulanması için güven tesis edici adımlar atılmasına desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ardından bölgedeki gerilim artarken Biden, 7 Aralık Salı Günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Ukrayna'yı işgalin "ağır sonuçları" konusunda Rus mevkidaşını uyarmıştı.

Etiketler: ABD Joe Biden Ukrayna
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