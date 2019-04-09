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GÜNDEM

4 ayda 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

09 Nisan 2019 Salı 16:10

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Etiketler: asker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakan soylu süleyman soylu İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK