4 ayda 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli: İstanbul'da yeni bir seçim de düşünülebilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz
Jandarma'da bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Küre ittifakından ilhak kararına: ABD ve İsrail'in Ortadoğu ortaklığı
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2. Dünya Savaşı'nın İstanbul'da yaşayan izleri "Çakmak Hattı koruganları"
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Görme engelli Formula 1 tutkunu
Bu yılki fitre miktarı belirlendi
Denizli'de bin 500 yıllık 2 kitap bulundu
Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi
YSK Başkanı Güven: Yargısal süreç devam ediyor, itirazlar tek tek inceleniyor
FETÖ’nün gizli yapılanmasına soruşturma: 280 gözaltı kararı
Avrupa aşırı sağının AP stratejisi: İslam, göçmen ve Türkiye karşıtlığı
Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu