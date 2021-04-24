24 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…

Sağlık Bakanlığı 24 Nisan koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 281 bin 183 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 40 bin 596. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 905 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 52 bin 297.

Son 24 saatte 339 hasta vefat etti, 52 bin 297 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, toplam vefat sayısı 38 bin 11, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 511, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 22 bin 408 oldu.