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21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…

| Kaynak: TRT Haber

21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
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Sağlık Bakanlığı, 21 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2013 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 21 Ekim koronavirüs vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı 21 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 117 bin 943 test yapıldı. Bu kapsamda 2013 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1507.

Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1507 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, toplam vaka sayısı 353 bin 426, toplam vefat sayısı 9 bin 513, toplam ağır hasta sayısı 1504, hastalarda zatüre oranı %5.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 308 bin 446 oldu.

 

Son Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:58
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