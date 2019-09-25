Yaşam
Yavru ayı ve sokak köpekleri Çamlıhemşin sokaklarında koşturdu25 Eylül 2019 Çarşamba 11:12 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:39
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek arayan yavru ayı, sokak köpekleri ile dostluk kurdu. Birlikte ilçe merkezinde gezilmedik yer bırakmadılar.
Tepelerde yiyecek bulamayan yavru ayı, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin merkezine indi.
Yavru ayı, burada sokak köpekleriyle dostluk kurdu, köpeklerle birlikte ilçe merkezinde koşturdu. Görüntüler ise işletmelerin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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