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Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nda Nevşehir-Erciyes etabı başladı

Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilen üç etaplı Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı Nevşehir-Erciyes etabı başladı.

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Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turunda Nevşehir-Erciyes etabı başladı

Nevşehir Diriliş Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, 131 kilometrelik parkurda liderlik için mücadele ederek, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için pedal çeviriyor.

Türkiye, Kazakistan, Litvanya, Ukrayna ve Letonya'dan bisikletçilerin katıldığı yarışta, Milli İrade Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nden geçiş yaparak Avanos'a ulaşan sporcular, Kayseri Garipçe Köyü'nü geçtikten sonra İncesu, Develi istikametini takip ederek bitiş noktasına ulaşacak.

Etkinlik, yarın Kayseri kent merkezindeki son etabın ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu, pedal, Nevşehir, Erciyes
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