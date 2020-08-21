Haber Giriş: Kaynak: DHA
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, kendisine ait twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Kotil, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız COVID-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."
Değerli dostlarım,— Temel Kotil (@Temel_Kotil) August 21, 2020
düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşAllah. Allah'a emanet olun.
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