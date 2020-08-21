Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, kendisine ait twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız COVID-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."