Kırgızistan'da, Tanrı Dağları eteğinde yer alan Cengiz Aytmatov Anıtı günün her saati ziyaretçileri ağırlıyor.

Anıt, başta Türkiye olmak üzere Kazakistan'dan Azerbaycan'a, Özbekistan'dan Doğu Türkistan'a kadar adeta Türk dünyasının tamamının altında buluştuğu şemsiye görevi üstleniyor. Giriş ve çıkışında Kırgız askerlerin 24 saat nöbet tuttuğu anıtta, ziyaretçiler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Hatıra fotoğrafı çektiren konuklar, anıt civarında bulunan ve aralarında, dünyaca ünlü yazar Aytmatov'un babasının da bulunduğu Ata-Beyit Şehitliği ve Müzesi'ni de gezerek buradaki ilgililerden bilgi alıyor.

Eserleri 157 dile çevrildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, 15 yıldır Kırgızistan'da görev yaptığını söyledi. Ünal, eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov'un dünya edebiyatına ciddi katkılar sunan önemli bir yazar olduğunu belirtti.

Birçok ülkede Aytmatov'un adının parklarda ve caddelerde yaşatıldığını anlatan Ünal, ünlü yazarın kabrinin yılın her döneminde ciddi bir ziyaretçi kitlesi ağırladığını vurguladı.

Ülkeye gelen herkesin anıtı ziyaret etmeye gayret ettiğini belirten Ünal, "Kurban faaliyetlerinde bulunan Diyanet ekibimizle de Kırgız yazar Aytmatov'un kabrini ziyaret ettik. Bu yer Kırgızistan'da Atabeyt olarak da biliniyor. Devlet büyüklerinden heyetlere ve vatandaşlara varıncaya kadar hemen hemen herkes bu mekanı sıkça ziyaret ediyor. Kırgızistan için manevi hatıralar barındıran çok önemli bir merkez" dedi.

Kaynak: AA