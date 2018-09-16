Tunus sahillerinde pembe flamingoların etkileyici dansı

Tunus'un Cap Bon bölgesinde yer alan Kurba’nın, deniz kıyısındaki kuş cennetinde henüz şafak sökmeden hareketlilik başlıyor.

Eylül ayında Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden 5 hektarlık sulak kuş cennetine gelen yaklaşık 4 bin pembe flamingo, büyülü danslarını günün ilk ışıklarıyla yapıyor.

Kuş cenneti, ülkenin doğusundaki sahil üzerinde 11 kilometre boyunca uzanan 400-800 metre genişliğinde 13 ayrı sulak alan, bataklık ve gölden oluşuyor.

Tunus Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Genel Koordinatörü Yusuf el-Cerbi, ana su kaynağı deniz suyu olan kuş cennetinin yarısının, yıl boyu sulak kaldığını belirtti.

Dünya Bankası'nın fonladığı proje ile çevredeki domates ve biber işleme fabrikalarının sularının bir tesiste arıtılarak tekrar bu doğal koruma alanına pompalandığını paylaşan Cerbi, bu sayede kuş cennetinde bulunan türlerin sayısının, yılda 30'dan 70'e kadar çıktığını anlattı.

Cerbi, pembe flamingoların kuş türleri arasında en önde gelenler olduğunu belirterek, “Yaz aylarında flamingo nüfusu 800 ila bin arasında seyrediyor. Eylül ayında buraya göçün başlamasıyla 3 bin 500 ila 4 bin arasında flamingo kuş cennetine geliyor" dedi.

Kuş cennetindeki türleri 3 sınıfa ayıran Cerbi, göç edemeyen yaşlı ve gençler dahil bazılarının yıl boyu Kurba Gölü’nde kaldığını, bazılarının kış aylarını bu kuş cennetinde geçirerek yazın tekrar kuzeye göç ettiğini vurguladı. Cerbi, bazılarının ise Afrika'ya yaptıkları uzun yolculukta burayı bir mola yeri olarak kullandığını anlattı.

Cerbi, Kurba'daki kuş cennetinin flamingolar için asitli yosunları, mineral bakımından zengin suyu ve içindeki su canlıları çeşitliliği yönünden mükemmel bir habitat oluşturduğuna dikkat çekti.

Flamingoların çoğunluğunun gri veya beyaz renkte dünyaya geldiğini paylaşan Cerbi, pigment bakımından zengin ıstakoz, yosun ve bir tür karides ile beslendikleri için kanatlarının pembe rengini aldığından bahsetti.

Hareketleri flamenko dansına benziyor

Tunus Vahşi Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Biyolog İmar es-Sitti ise flamingoların genellikle tuz oranı, deniz canlıları ve asit bakımından yüksek yosunların bulunduğu sulak alanları tercih ettiğini söyledi.

Suyun zeminindeki tuzlu ve asitli toprağı gagasını kullanarak yiyerek sindirimini kolaylaştırdığını belirten Sitti, flamingoların 40 yaşına kadar yaşayabildiğini ancak ortalama ömrünün 25 yıl olduğunu anlattı.

Tunus'a yaz sonunda gelen flamingoların ilk bahara kadar burada misafir olduklarını vurgulayan Sitti, kuşların güney Fransa, İspanya, Sicilya, Portekiz hatta bazılarının Türkiye ve İran'a kadar gittiğinden bahsetti.

Flamingoların tek ayakları üzerinde uyuyarak dinlendiğini ve enerji topladığını söyleyen Tunuslu biyolog, "Flamingoların yemek yerken hareketleri İspanyol Flamenko dansına benzetildiği için bu isim verilmiş olabilir. Zira, pembe rengiyle de söz konusu dansçıların kostümüne benzetiliyor" dedi.

Kaynak: AA