Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 11:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tramvayın davetsiz misafiri cam kenarından vazgeçmiyor
İstanbul'da sevimli bir köpek, Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına kadar yolculuk etti.
İstanbul'da bir sokak köpeği Sirkeci'den tramvaya bindi. Daha sonra yolcuların yanına gelerek dolaşan sevimli köpek, bir yolcuyu cam kenarından kaldırarak yerine oturdu.
Sokak köpeğinin camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptığı o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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