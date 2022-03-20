İstanbul'da bir sokak köpeği Sirkeci'den tramvaya bindi. Daha sonra yolcuların yanına gelerek dolaşan sevimli köpek, bir yolcuyu cam kenarından kaldırarak yerine oturdu.

Sokak köpeğinin camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptığı o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.