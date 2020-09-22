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Trabzon'un çeşit çeşit yayları eşsiz manzaralarıyla öne çıkıyor. Onlardan biri de yaklaşık 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası. Bu yaylayı farklı kılansa, bulutların üzerindeki manzarası.

[Fotoğraf: DHA]

Sis bulutlarının oluştuğu yaylada, kimileri semaverleriyle çay yapıyor kimi kemençe çalıp oynuyor. Yaylada, özellikle sis bulutu ve gün batımını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, bölgede kamp kurup saatlerce nöbet tutuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Geceyi yaylada geçirenler, en güzel anı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tatilciler herkesi yaylayı gezmeye davet ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Marifet buluttayken herkes yağmura şiir yazdı"

Yaylaya sis bulutunu izlemek için gelen Ömer Faruk Hacisalihoğlu, manzarayı şöyle yorumluyor:

"Bu güzelliği, bu bulut denizini Karadeniz dışında başka bir yerde görmek imkansızdır. Asıl marifet buluttayken, herkes yağmura şiir yazdı."