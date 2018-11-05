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Tayvan'da yüz yıldır yaşatılan tekne yakma ritüeline yoğun ilgi

Tayvan'ın güneyindeki yerel halk, hastalıklardan ve kötü şanstan korunmak için ahşap bir tekne yaktı.

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Tayvan'da halkın geleneksel inanışına göre, kötü ruhlar ve hastalıklar "Wang Yeh Tekne Yakma Ritüeli" ile yok ediliyor.

Yöre halkı, ayrı yaşayan aile bireyleri için de uygulamanın şans getirdiğine inanıyor.

Bu yıl yakılan teknenin yapımında, 90'ın üzerinde gönüllü 3 aydan uzun bir süre çalıştı.

Yapımı tamamlanan tekne, önce ritüelin düzenlendiği alana götürüldü, sonra da ateşe verilerek yakıldı.

Bu yılki törene 10 binden fazla kişi katıldı. 

Festival havasında gerçekleşen bu ritüel, yüz yılı aşkın süredir yaşatılıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Wang Yeh, tekne yakma, Tayvan, ritüel, gelenek
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