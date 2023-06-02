Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası

Günümüzde üzüntüye de sevince de eşlik eden helva, geçmişte de aynı sebeple kullanılmış. Medeniyetimizin inşasından, Osmanlı saraylarına uzanan yolculuğuyla geleneksel tatlımız olmuş.

Kimi zaman sevinçlerin ortağı, kimi zaman da üzüntülerin... Doğumda, ölümde, düğünde, gidişte veya dönüşte hayatımızın her anında pişirilip, eşe dosta dağıtılır helva. Damak tatlandıran bir lezzet olmaktan öte birleştiren bir lezzet.

Helva, yüzyıllar boyunca Türklerin vazgeçemediği, sofralarından eksik etmediği bir tatlı oldu.

İslamiyet’in kabulüyle sofrada yerini alan helva, Selçuklular döneminde de popüler bir lezzet oldu.

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’na ait yemek isimlerinin yazıldığı belgelerde çeşit bakımından en çok tatlılara rastlanıyor. Tatlıların içindeyse helvalar ilk sıralarda…

Osmanlı sarayında helva, haremdeki doğumun, veliaht şehzadenin tahta geçişinin, savaşta zafer kazanmanın duyuruluşuna da eşlik ediyor.

Saray yaşamında helva çok tüketildiğinden, sarayın mutfaklar bölümünde “Helvahane Ocakları” adında bağımsız bir mimari yapı bile kurulmuş. Helvanın saray mutfağında ne kadar önemli bir yeri olduğunu anlatması açısından oldukça önemli bir delil...

Helva sohbetleri

Helva sohbetleri, kışın en soğuk 40 günü olan "Hamsin günleri" ile onu takip eden 50 günü ifade eden "Erbain günleri" arasında geçen 90 günlük "Kasım günleri" boyunca Edirne konaklarında yapılan sohbetlerdir. Cuma geceleri düzenlenen bu sohbetlerde bir araya gelinir, sosyal hayata, sanata, şiire dair sohbetler gerçekleştirilirdi. Bu sohbetlerde hep birlikte helva kavurulur, helva başında sohbet edilirdi. Dönemine göre bir sosyalleşme ifadesi, bir statü göstergesi olduğunu söylemek mümkün...

Ev içi yaşamın bir unsuru olan helva sohbetleri, masallar, meddah öyküleri, kukla ve Karagöz etkinliklerinin de katılmasıyla daha da renklenirdi.

Zengin zümre arasında helva sohbetleri kimi zaman büyük şölene dönüşürdü. Sultan 3. Ahmet, Sadrazam Damat İbrahim Paşa bu sohbetlerin müdavimiymiş.

Mevlana’nın eserlerinde de sıkça gördüğümüz üzere helva bizim kültürümüzde oldukça önemli.

Günümüzde de çeşit çeşit tariflerle hayatımızın her anındadır. Doğumda, yaşamda ve ölümde helva sofranın vazgeçimezidir.

Bu kadar tarihinden bahsetmişken işte İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner’den saraylara layık bir helva…