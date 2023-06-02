Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT HABER, Fikriyat 02.06.2023 17:50

Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası

Binlerce yıllık kültürel mirasın eseri Türk Mutfağı'nın eşsiz tatlarıyla bezeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Rotamız İstanbul, BİLGİ Mutfak... Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedik, damağa dokunan altı ayrı lezzetin ilki "helva"... Hem yemeklerin hikayesi hem de uygulamalı tarifler Fikret Soner'in anlatımıyla haberimizde.

Candan Bilgici
Candan Bilgici

Günümüzde üzüntüye de sevince de eşlik eden helva, geçmişte de aynı sebeple kullanılmış. Medeniyetimizin inşasından, Osmanlı saraylarına uzanan yolculuğuyla geleneksel tatlımız olmuş. 

Kimi zaman sevinçlerin ortağı, kimi zaman da üzüntülerin... Doğumda, ölümde, düğünde, gidişte veya dönüşte hayatımızın her anında pişirilip, eşe dosta dağıtılır helva. Damak tatlandıran bir lezzet olmaktan öte birleştiren bir lezzet.

Helva, yüzyıllar boyunca Türklerin vazgeçemediği, sofralarından eksik etmediği bir tatlı oldu.

İslamiyet’in kabulüyle sofrada yerini alan helva, Selçuklular döneminde de popüler bir lezzet oldu. 

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’na ait yemek isimlerinin yazıldığı belgelerde çeşit bakımından en çok tatlılara rastlanıyor. Tatlıların içindeyse helvalar ilk sıralarda…

Osmanlı sarayında helva, haremdeki doğumun, veliaht şehzadenin tahta geçişinin, savaşta zafer kazanmanın duyuruluşuna da eşlik ediyor. 

Saray yaşamında helva çok tüketildiğinden, sarayın mutfaklar bölümünde “Helvahane Ocakları” adında bağımsız bir mimari yapı bile kurulmuş. Helvanın saray mutfağında ne kadar önemli bir yeri olduğunu anlatması açısından oldukça önemli bir delil...

Helva sohbetleri

Helva sohbetleri, kışın en soğuk 40 günü olan "Hamsin günleri" ile onu takip eden 50 günü ifade eden "Erbain günleri" arasında geçen 90 günlük "Kasım günleri" boyunca Edirne konaklarında yapılan sohbetlerdir. Cuma geceleri düzenlenen bu sohbetlerde bir araya gelinir, sosyal hayata, sanata, şiire dair sohbetler gerçekleştirilirdi. Bu sohbetlerde hep birlikte helva kavurulur, helva başında sohbet edilirdi. Dönemine göre bir sosyalleşme ifadesi, bir statü göstergesi olduğunu söylemek mümkün...

Ev içi yaşamın bir unsuru olan helva sohbetleri, masallar, meddah öyküleri, kukla ve Karagöz etkinliklerinin de katılmasıyla daha da renklenirdi.

Zengin zümre arasında helva sohbetleri kimi zaman büyük şölene dönüşürdü. Sultan 3. Ahmet, Sadrazam Damat İbrahim Paşa bu sohbetlerin müdavimiymiş.

Mevlana’nın eserlerinde de sıkça gördüğümüz üzere helva bizim kültürümüzde oldukça önemli.

Günümüzde de çeşit çeşit tariflerle hayatımızın her anındadır. Doğumda, yaşamda ve ölümde helva sofranın vazgeçimezidir.

Bu kadar tarihinden bahsetmişken işte İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner’den saraylara layık bir helva…

Serhan Sevin
Serhan Sevin
Kamera
Resul Daban
Resul Daban
Kurgu
ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Japonya'daki otomatlar, deprem olursa ücretsiz yiyecek sunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
18:20
Zelenskiy: Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz
18:06
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:12
Myanmar'ı Mocha Kasırgası vurdu: 700 bin ev zarar gördü
17:41
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Moskova'da tanıtıldı
İzmir Körfezi can çekişiyor
İzmir Körfezi can çekişiyor
FOTO FOKUS
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ