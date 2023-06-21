Tarihten gelen lezzet: Balık Dolması

Biber dolması, kabak dolması, kuru patlıcan dolması, enginar dolması, midye dolma, balık dolması ve daha neler neler...

Türk Mutfağı'nda doldurulabilecek her şeyle dolma yapılmış; sebze, meyve hatta etle.

"Dolma" kelimesinin kökeni Eski Türkçede "doymak, dolu olmak" anlamına gelen "tol" sözcüğünden geliyor. Zaman içinde "dolma" olan bu sözcük eskiden "tolma" olarak kullanılıyordu.

Sözcüğün Türkçe olması dolma kültürünün, Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya kadar Osmanlı İmparatorluğu ile yayıldığı izlenimini veriyor.

Buna bir kanıt da Anadolu’da yapılan kazılarda bulunan “dolma oyacakları” olmuş.

Osmanlı İmparatorluğu'yla yükseliş

Dolma, Osmanlı İmparatorluğu zamanında o kadar çok geliştirilmiş ki sebzeden meyveye, balıktan sakatata kadar her şeyin dolması yapılıyormuş.

Osmanlı Mutfağı'nda bu kadar çok sevilen dolma o dönem yabancıların da dikkatini çekmiş ve birçok seyyahın anlattığı bir yemek haline gelmiş.

İmparatorluğu anlatırken mutlaka dolmadan söz eden seyyahlar sayesinde dolma Avrupa'ya taşınmış. Avrupa topraklarında dolma tarifi ilk defa 17. yüzyılda bir İngiliz yemek kitabında verilmiş.

Dolmanın bu kadar sevilmesi nedeniyle Osmanlı'nın ileri gelenlerinin mutfağında aşçılara ek olarak bir de dolmacılar çalışmış.

Dolmanın kendisi çok daha eski bir geçmişe sahip olsa da balık dolmasının spesifik tarihi bilinmiyor. Osmanlı Mutfağı'nda ise 15. yüzyıldan itibaren kayıtlarda yer verilmiş.

Balık dolması, Osmanlı döneminde İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki saraylarda, padişahlar ve aristokratlar için özel yemekler arasında yer almış.

Bu kadar 'tarihinden' bahsettikten sonra şimdi de 'tarifine' bakalım... İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner’den saraylara layık bir dolma…