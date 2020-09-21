Bağımsızlık uğruna her şeyden vazgeçerek mücadele ettiler. Zorluklara, imkansızlıklara rağmen birçok başarıya imza attılar. Yüzlercesi Türk savaş tarihine adını yazdırdı. O kahramanlardan biri de Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’di.

Yanında bir grup asker ve küçük dağ topu vardı. Kimilerine göre imkansızı başardı. Mustafa Ertuğrul, dünya savaş tarihinde ilk kez bir uçak gemisini batıran Türk topçusu...

[Mustafa Ertuğrul, savaş gemilerini gözlüyor. / Fotoğraf: Ben Bir Türk Zabitiyim kitabı]

3 savaş gemisini Akdeniz’in sularına gönderen Mustafa Ertuğrul, 1893 yılında dünyaya geldi. 1912 yılında Harp Okulunu topçu subayı olarak tamamladı.

Ardından Çanakkale Savaşı'nda 27. Alay'da görev aldı. Buradaki başarıları sayesinde Osmanlı Harp Madalyası ve Alman Demir Haç Madalyası aldı.

İngiliz uçak gemisini batırarak bir ilki başardı

Birinci Dünya Savaşı’nın en sıcak günleriydi. O dönemde İtalya’ya bağlı olan Meis Adası, İngiliz ve Fransızların denetimindeydi. Alman General Liman Von Sanders’in emriyle Meis Adası’nın işgaline karar verildi. 4 adet 7,7'lik Alman yapımı Erhard dağ topu Aydın'dan Kaş'a gönderildi.

[Mustafa Ertuğrul, topçu bataryasının askerleri ve Paris II esirlerinin bir bölümü]

Ertuğrul Bey de Meis Adası baskınına katıldı. 9 Ocak 1917'de, dünya savaş tarihinde bir ilki başardı. 7,7’lik dağ bataryası ile Ben My Chree adlı İngiliz uçak gemisini batırdı.

114 metre uzunluğundaki uçak gemisi Ben My Chree, Fransız garnizonuna erzak ikmali yapmak için Kaş'ın karşısındaki Meis Limanı'na demirlemişti.

[Ben My Chree]

[Meis Limanı'nda yarı batık halde Ben My Chree]

Ben My Chree'nin teknik özellikleri

İngiltere'de Vickers Tersaneleri'nde ticari gemi olarak inşa edilen Ben My Chree, 1908 yılında denize indirildi. O yıllar yolcu taşımacılığında kullanıldı. 1915 yılında, Cammel Laird (Birkenhead) tarafından savaş gemisine çevrildi. Aynı yıl 23 Mart'ta ise uçak gemisi olarak İngiliz donanmasında görev aldı.

1917'de Mustafa Ertuğrul tarafından batırılan gemi, 1920'li yıllarda bir İtalyan firması tarafından hurda olarak çıkarıldı.

14 metre eni, 4,8 metre su çekimi olan Ben My Chree, 3 bin 888 ton ağırlığa sahipti. 3 pervanesi ile 24,5 knot hız yapabilme özelliği vardı.

[Ben My Chree'nin savaş öncesine ait kartpostalı / Fotoğraf: Ben Bir Türk Zabitiyim kitabı]

Paris II Akdeniz’in derinliklerinde

Paris II ise, bir balıkçı gemisi olarak Fransa’da inşa edildi. 50 metre boyunda ve 8 metre eninde bir gemiydi. Daha sonra silahlandırıldı ve savaş gemisine çevrildi.

Mustafa Ertuğrul, 13 Aralık 1917’de, Kemer yakınındaki Ağva koyunda Fransız savaş gemisi Paris II'yi de topçu atışıyla denize gömdü. Gemi komutanı dahil tüm mürettebatı esir aldı. Paris II, hala Akdeniz’in derinliklerinde.

[Paris II battıktan sonra Mustafa Ertuğrul ve bataryası, geminin can simidi ile.]

Portakal ve dinamit yüklü bir yelkenli ile tuzağa düşürdü

Takvimler 8 Mart 1918’i gösterirken, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul bu kez farklı bir yol denedi. Fransız savaş gemisi Alexandra’yı portakal ve dinamit yüklü bir yelkenli ile tuzağa düşürdü.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat tavsiye ettiği hatıralarını kaleme alan Mustafa Ertuğrul, 3 savaş gemisi batırarak destan yazdı.

Mustafa Ertuğrul Aker, topçu yüzbaşı rütbesine kadar yükseldi. 1968 yılında hayata gözlerini yuman Aker'in Kaş ilçesine bir de anıtı yapıldı. Aker'in anıtı tam da Meis Limanı'nın karşısında dimdik yükseliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Mustafa Ertuğrul’un anıları, "Ben bir Türk Zabitiyim" adıyla Mustafa Aydemir tarafından kitaplaştırıldı.

Bakan Akar, Mustafa Ertuğrul'u ziyaret etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 13 Eylül'de, "Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törenlere katılmak üzere Ada'ya gitmişti. Yunanistan'ı kıştırtan Fransa ise Akdeniz’e uçak gemisi göndermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da aynı gün, anıtı Meis Limanı'nın karşısında bulunan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılmıştı.

[Bakan Akar, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma töreninde. / Fotoğraf: DHA]

Yunanistan Cumhurbaşkanı, ziyaretinde, "Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa uluslararası hukuk temelinde açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini" ileri sürmüştü.

Akar ise, Türkiye'nin her zaman diyalogdan yana olduğunu bir kez daha hatırlatmış, "Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse onları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz" demişti.