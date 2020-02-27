Alper Okçuoğlu, onu her gün okula götürüp tüm gününü evladının yanından geçiren annesi sayesinde, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümünde üniversite hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Adana'nın Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Alper Okçuoğlu'na, 1,5 yaşından başlayan sağlık sorunları nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü hastanede "Spinal muskuler atrofi" (SMA) teşhisi konuldu.

[Fotoğraf: AA]

Mezun olacağı günün hayalini kuruyor

Oğlu 5 yaşındayken eşinden ayrılan Venhar Şeyran, ilkokuldan sonra güçlükle yürüyebilen ve lise çağına geldiğinde başı ve tek parmağının dışında vücudunu hareket ettiremeyen evladının eğitimine devam edebilmesi için büyük çaba harcadı.

Lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanan Okçuoğlu, yaşadığı zorluklar nedeniyle 3. sınıfta eğitimini bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra tekrar sınava girerek Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümünü kazanan Okçuoğlu, kendi çabası ve annesinin özverisiyle 3 yıldır devam ettiği okulundan mezun olacağı günün hayalini kuruyor.

Annesi hayalinin gerçekleşmesini sağlıyor

Her sabah oğlunu üniversiteye götürüp ders saatlerinde kantinde bekleyen ve aralarda da onun temel ihtiyaçlarını karşılayan anne Şeyran, sadece başını ve tek parmağını hareket ettirebilen Alper'in üniversite hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağlıyor.

Oğlunun adeta eli ayağı olan anne, evde de Alper'in derslerine yardımcı oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Örnek aldığı kişi Stephen Hawking

Alper Okçuoğlu, hastalığı nedeniyle açık lisede okuduğunu, en büyük hayalinin ise üniversiteye gitmek olduğunu anlattı.

İletişim fakültesini kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Okçuoğlu, "Üniversiteye annemin yardımıyla gidip geliyorum. Arkadaşlarım da her alanda bana yardım ediyorlar. Çoğu zaman annem kantinde otururken arkadaşlarım sınıfa götürüyor. Çünkü annemin yorulmasını da istemiyorlar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Okçuoğlu, akademisyen olmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Önünüze belirli imkanlar sunulduğunda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, vücudunun hiçbir organını tam olarak kullanamıyorken birçok kitap ve eser verdi. Bu tarzda birçok örneğin var olduğu dünyada, insanlar 'ben bunu yapamam, başaramam' endişesine düşmemeliler. Siz çaba gösterince insanlar size ses veriyor ve yardımcı oluyorlar. Oturduğunuz yerden hiç kimsenin size bir katkısı olmayacaktır. İnsanlara kendinizi duyurmanız ve sesinizi ortaya koymanız gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

Yağmur çamur demeden okula götürdü

Anne Şeyran da oğlu Alper'i ilkokuldan itibaren yağmur çamur demeden okula götürdüğünü anlattı.

Evde oğlunun derslerine yardımcı olduğunu belirten Şeyran, "Evde hareket ettirebildiği tek parmağıyla bilgisayarı kullanmaya çalışıyor. Onunla dersini devam ettiriyor. Derste aldığı ses kayıtlarını dinliyor. Kitaptan ders çalışacağı zaman sayfalarını ben çeviriyorum. Sınıf arkadaşları çok yardımcı oluyor. Alper o konuda çok şanslı" dedi.