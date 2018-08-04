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Sokak hayvanları yararına festival düzenlendi

Balıkesir Ayvalık'ta bu yıl ilk kez "Sokak Hayvanları Festivali" (Patifest) düzenlendi.

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Sokak hayvanları yararına festival düzenlendi

Ayvalık Belediyesi Turizm Danışma Bürosu ve gönüllülerin desteğiyle organize edilen festivalin ilk gününde, Kapalı Pazar Yeri'nde Armağan Çağlayan ve şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi üyesi engelli çocukların yaptığı ahşap el işi ürünlerinden oluşan eserler, festival alanına kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Bu stanttan elde edilecek gelirin sokak hayvanları için harcanacağı belirtildi.
Yazar Vildan Güzel de kurulan stantlarda kitaplarını imzalayarak, satılan eserlerinin gelirlerini sokak hayvanlarına hibe etti.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, sanatçıların tamamen gönüllü olarak katıldıkları ve hayvanseverler tarafından organize edilen festivalin tüm gelirinin sokak hayvanları için harcanacağını söyledi.

Festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: sokak hayvanları, ayvalık
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