Sivas kurduğu 'Hayvan Oteli' ile örnek oluyor

Sivas Belediyesi’nin yaptırdığı Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli açıldı.

Vali Davut Gül, büyük devlet olma iddiasında olan ülkelerin hayvanlara da sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Hayvanların korunmasına para harcayan devletlerin büyük devletler olduğunu anlatan Gül, "İyi ki Sivas bu tesise sahip diyoruz. Türkiye'de güzel şeyler oluyor ama Sivas’ta daha da güzel şeyler oluyor" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

İster insan ister hayvan olsun sevginin değişmeyeceğinden bahseden Taş, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da hayvanları Koruma Kanunu ile cezai hükümler de geliyor. Bu da geldiğinde can dostlarımızla ilgili kanun da çıkar ve hayvanlara yapılan işkenceler son bulur" diye konuştu.

"Onlar insanlar için emanettir"

Belediye Başkanı Sami Aydın, bu dünyanın sadece insanlar değil, tüm canlılar için var edildiğini söyleyerek, şunlardan bahsetti:

“Onlar insanlar için emanettir, onlara sahip çıkmak bizim asli görevimiz. Bu anlayıştan yola çıkarak sokak hayvanlarının da tıpkı bu şehirde yaşayan insanlar gibi en iyi şekilde, en iyi ortamlarda yaşama haklarının olduğunu düşündük. Biz sadece burada bir barınak oluşturmadık, adeta bir yaşam merkezi kurmak istedik.

Yapılan barınakların kapalı alanı her hayvan için müstakil, adeta oturma odası, önünde üstü kapalı verandası, sonra da sosyalleşmelerini canlı tutmak adına altı hayvanın birlikte kullandığı gezinti açık alanı var."

“Barınaklar 5 yıldızlı otel konforunda”

Yaklaşık 5,5 milyon liraya mal olan proje kapsamında sokak hayvanları için "5 yıldızlı otel" konforunda barınaklar yapıldı.

Sahipleri şehir dışına çıkacak evcil hayvanların da hayvan otelinde misafir edileceği projede, hayvan hastanesi, otel, ziyaretçiler için otopark, yeşil alanlar, dinlenme yerleri ile çay kahve içebilecekleri mekanlar da yer alıyor.

Barınaklarda soğuk kış günlerinde hayvanların üşümemesi için ısıtma, sıcak havalarda da serinlemesi için buhar sistemi bulunuyor.

Kaynak: AA